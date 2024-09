Settembre pratese, i commercianti: “Il mese sta andando bene, insistere sugli eventi”

Prato, 11 settembre 2024 - Il settembre pratese soddisfa i commercianti del centro storico, che guardano con ottimismo all’apertura serale straordinaria di questo giovedì e chiedono di continuare a lavorare uniti per creare nuovi eventi. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Confcommercio, che ha sentito un campione di attività associate. “Settembre – è il commento di Lorenzo Melani, del negozio Rinascimento – sta andando molto bene. Possiamo dire di aver notato un aumento delle presenze rispetto agli anni scorsi. Crediamo anche che l’idea dell’apertura il giovedì sia estremamente positiva. Noi faremo rete tra commercianti, creando un intrattenimento musicale interessante. L’unica strada possibile per attrarre utenti, da parte dei centri storici, è proprio quella di produrre eventi e occasioni grazie alle quali le persone possano vivere il centro”.

Anche per Sergio Scarpelli il settembre pratese sta generando risultati soddisfacenti: “Devo dire che il mese è partito bene, con molta gente in giro per le vie del centro e nei negozi. L’iniziativa del giovedì sera straordinario è un altro tassello in un percorso che per noi è chiaro: l’unione fa la forza, così come gli eventi”. Letizia Zucchini, del negozio Priveé, aggiunge: “Abbiamo dato un nome preciso alla serata di giovedì, Settembre Prato è voglia di vivere il Centro. Con questa frase vogliamo allacciarci al Settembre Pratese e siamo molto soddisfatti di farne parte. È la prima volta che i negozianti aprono le porte al Settembre e vogliamo che questo giovedì sia la tappa di un percorso più ampio. Uno in cui le attività del centro storico vogliono dimostrarsi disponibili e collaborative reciprocamente nel creare iniziative interessanti su più livelli. Ci aspettiamo sicuramente voglia di stare insieme e di fare festa per chi verrà, ed un buon lavoro per noi”.

Giovedì sera, quindi, arte, musica e shopping torneranno protagoniste e, fino alle 24, le luci dei negozi resteranno accese, accompagnate da percorsi di animazione, food & drink, musica dal vivo, appuntamenti culturali, laboratori d’arte e musei aperti. Questo evento straordinario è nato a seguito del buon risultato conseguito con i giovedì di luglio, quando nel centro della città si sono riversati moltissimi residenti e visitatori. Così, nel settembre pratese si incastona un nuovissimo appuntamento che nasce con il patrocinio del Comune di Prato e in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti. Le attività resteranno quindi aperte fino alla mezzanotte, accogliendo il pubblico con il loro assortimento, mentre tutt’intorno la musica – in versione light, acustica – farà da filo conduttore alla serata, arricchita da momenti di animazione trasversale, cibo e drink. Nel frattempo, resteranno aperti e visitabili il Museo dell’Opera del Duomo, il Museo di Palazzo Pretorio e il Museo del Tessuto.