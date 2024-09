Settembre da vivere nelle frazioni. Un calendario per tutti i gusti

In questo inizio di settembre sono tanti gli appuntamenti nel fine settimana a cui partecipare da Tavola, a Paperino, passando per La Querce, Vergaio ma anche per il centro storico. Il circolo Arci I Risorti, organizza la Festa della birra da oggi fino a domenica 8. Birra e piatti tipici tedeschi in collaborazione con Wangen, la città gemellata con Prato, che come ogni anno parteciperà al Corteggio storico e alla marcia di Figline. Ogni sera musica dal vivo, per prenotazioni 0574 593816. A Tavola tutto pronto per il "Settembre Tavolese". La festa si svolgerà per due week end consecutivi oggi, domani e domenica 8 settembre e dal 13 al 15 settembre in piazza dei Caduti. Si inizia domani, alle 20.30, con apericena a buffet in piazza. Sabato, dalle 20.30, cena con menù di pesce. Domenica 8, alle ore 15, raduno di trattori e moto d’epoca, alle 16 i giochi di una volta e la sera, dalle ore 20, cena con pizza. A Paperino, la Festa della Beata Vergine Maria Addolorata in piazza della chiesa si svolgerà dal 7 al 15 settembre. Si comincia domani alle 18 con la messa prefestiva, l’apertura della fiera di beneficenza e della mostra fotografica "La domenica andando a Messa ...in Vacanza", una serie di scatti fatti da bambini e ragazzi nelle chiese dove si sono recati alla Messa durante le vacanze. Nello stessa serata dalle ore 20 "A cena con la pecora" è necessaria la prenotazione al 3312586038. Domenica 8 settembre, festa della natività della Beata Vergine Maria, messe alle 8-9-10-11 con piccola processione nel giardino e omaggio alla Madonna. La festa proseguirà fino al 15 settembre con protagonista d’eccezione, venerdì 13, l’ex attrice Claudia Koll che porterà la sua testimonianza di fede. Oggi dalle 20, pizza e musica live al circolo di Vergaio, che chiuderà il suo Summer Festival i prossimi 14 e 20 settembre. Resterà aperta fino a domani l’arena estiva al Castello dell’Imperatore con la formula "Cinema Revolution", ovvero ingresso a 3,5 euro per i film italiani ed europei. Domani, inoltre, dalle 17, a cura di Teatro Metropopolare, primo degli appuntamenti di laboratorio e spettacolo al ridotto del Politeama per bambini e ragazzi con l’omaggio allo scrittore Roald Dahl. Fino al 9 settembre sarà possibile visitare la mostra del Fotoclub san Martino "Mille Miglia Mille Emozioni" in Provincia. La Festa Paesana di Cafaggio inizierà lunedì 9 settembre fino al 14.

Monica Bianconi