Servono nuovi ausiliari del traffico Consiag Servizi, c’è la graduatoria

Si cercano ausiliari del traffico, proprio nel momento in cui è esploso il caso delle multe fantasma che poi inevitabilmente gonfiano le spese dei cittadini. Per ora c’è un posto libero, per entrare subito al lavoro, ma Consiag Servizi Comuni ha indetto una selezione per comporre una graduatoria di candidati idonei a ricoprire il ruolo.

Al momento la figura ricercata per cominciare a lavorare è appunto una sola, ma la decisione di formare una graduatoria fa capire che nel prossimo futuro potrebbero aprirsi ulteriori possibilità d’assunzione fra pensionamenti e potenziamento d’organico.

Tra i requisiti richiesti per poter essere idonei al bando ci sono il diploma di scuola secondaria di secondo grado, essere in possesso della patente di guida tipo B, e avere buone conoscenze informatiche e di lingua inglese.

La domanda per potere essere ammessi alla selezione dovrà essere inviata entro venerdì, 28 aprile. Le richieste potranno essere presentate esclusivamente online, tramite l’apposita sezione "candidati" presente nell’area "Società trasparente - selezione del personale - reclutamento del personale – avviso per la formazione di un elenco di candidati idonei per le mansioni di ausiliare del traffico".

Il bando per partecipare alla selezione pubblica è rintracciabile sul sito www.consiagservizicomuni.it anche selezionando l’apposito "Avviso di selezione" nella sezione bandi e concorsi attualmente attivi.

Alla domanda di partecipazione alla selezione di Consiag Servizi dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici, poi la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della patente di guida di tipo B.

Tutti i requisiti per poter partecipare al bando di Consig Servizi possono essere trovati all’interno dell’avviso di selezione. Chi fosse interessato a entrare nella graduatoria deve farsi avanti nei prossimi due giorni, visto che la scadenza è fissato a venerdì 28.

Ricordiamo che Consiag Servizi Comuni è una società che si occupa di attività a favore di alcuni Comuni delle province di Prato, Pistoia e Firenze.

re.po.