Servizio elisoccorso Stanziati 21 milioni

Ammontano a 20 milioni e 900 mila euro le risorse che saranno assegnatedalla Regione nel 2023 per il servizio di elisoccorso all’Asl Toscana Centro, l’Asl Toscana Nord Ovest e l’Asl Toscana Sud Est. Il servizio sanitario regionale toscano dispone ad oggi di tre elicotteri in grado di intervenire per il trasporto urgente di pazienti. Nel 2022 gli elicotteri sanitari hanno effettuato 2.502 missioni. Delle risorse stanziate, cinque milioni e mezzo andranno all’Asl Toscana Centro.