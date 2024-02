Servizio civile in ospedale?. Avanti, c’è posto

Sono, al momento, 19 le domande arrivate all’Asl Toscana centro per partecipare al bando di selezione per il progetto "L’accoglienza nel Pronto Soccorso: maneggiare con cura" valido per il servizio civile universale. Complessivamente l’Asl Toscana centro cerca 39 operatori volontari (il bando è sul sito dell’azienda sanitaria e scade 15 febbraio). Gli aspiranti volontari devono aver compiuto 18 anni e non aver superato il ventottesimo anno di età. L’assegno mensile è di 507,30 euro. I giovani saranno impiegati nei Pronto Soccorsi degli ospedali dell’Azienda e ad oggi c’è posto anche al Santo Stefano a Prato. Un’opportunità, per i giovani, di fare un’esperienza diretta all’interno del servizio sanitario della Toscana. Un’opportunità per imparare, aiutando il prossimo.