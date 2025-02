Servizio civile, come partecipare

C’è tempo fino alle ore 14 del 18 febbraio 2025 per presentare domanda di partecipazione ai progetti del servizio civile universale. In Toscana i posti disponibili sono all’interno di 1.446 progetti, parte del bando nazionale che prevede la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in Italia e all’estero. E’ possibile fare domanda anche per i progetti che arrivano da altre regioni italiane o con sede all’estero.

Il servizio civile è rivolto a giovani tra 18 e 28 anni compiuti. La durata varia dai 10 ai 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali o un monte ore annuo proporzionato alla durata del progetto. L’assegno mensile per i volontari è di 507,30 euro, con eventuali adeguamenti Istat.

Per partecipare è necessario individuare il progetto di interesse tramite il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" o "Scegli il tuo progetto all’estero", disponibile nella sezione "Progetti" del sito ufficiale. Dopo aver selezionato il progetto, gli aspiranti operatori devono presentare domanda esclusivamente tramite la piattaforma Dol (https://domandaonline.serviziocivile.it), accessibile da PC, tablet e smartphone. L’accesso alla piattaforma richiede il riconoscimento tramite Spid per i cittadini italiani. I cittadini Ue e non Ue regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non potessero ottenere lo Spid, possono richiedere apposite credenziali al Dipartimento seguendo la procedura indicata sulla home page della piattaforma.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it.