Servizio civile, c’è l’open day

Domani c’è l’Open day delle Pubbliche Assistenze che sono alla ricerca di 24 giovani per il servizio civile universale.

"Assistenza e soccorso" e “Io non rischio 365: buone pratiche di protezione civile" sono i progetti che coinvolgono le 3 Pubbliche Assistenze pratesi, rivolti ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Le domande potranno essere presentate sul sito del ministero o alle associazioni entro le 14 del 15 febbraio on line con Spid. "Il servizio civile è un’opportunità offerta ai giovani per vivere un anno ricco di esperienze e formazione – dice il coordinatore di Anpas zona pratese Paolo Giusti – VI posti disponibili sono 19 alla Pubblica Assistenza L’Avvenire di Prato, tre alla Croce D’Oro Prato 1901 e due alla Prato Sud CDO. L’impegno è di 25 ore settimanali, 5 ore al giorno per un compenso mensile di 507,30 euro. Anpas metterà a disposizione dei volontari anche formazione professionale aggiuntiva gratis, come assistente di base, assistente di odontoiatrico, formazione operatore funebre, Haccp, bobcat ed escavatore, corsi sicurezza e antincendio".

Per informazioni contattare: Pubblica Assistenza L’Avvenire 339 667 5058; Croce d’Oro Prato 1901 331 2706310; Prato Sud CDO 0574 1594633.