Servizi sanitari e cup . Apre sportello in Comune

È di nuovo attivo lo sportello di facilitazione dei servizi socio-sanitari online a cui i cittadini potranno accedere nel palazzo comunale di Vernio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Il servizio, che si chiama "Accedo in Comune" è attivato dal dipartimento nazionale del servizio civile universale e gestito da Anci Toscana con due volontari.

"La chiusura della Biblioteca, per un tempo ad oggi indefinito – dichiara Hilde March, responsabile Servizio Civile di Anci Toscana - ha reso necessario individuare una sede alternativa per garantire la continuità del progetto annuale e del servizio. Per questo Anci ha chiesto all’amministrazione di Vernio di individuare tale sede sul territorio, per evitare che i cittadini di Vernio fossero privati di un supporto essenziale per l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione offerto dai volontari del servizio civile universale".

"Il palazzo comunale è stato quasi una scelta obbligata perché sede già accreditata e idonea a ospitare il servizio in tempi brevi - spiega la sindaca Maria Lucarini - Gli spazi disponibili nella sede del Comune a San Quirico ci permettono di proseguire un’attività preziosa per i cittadini, in particolare per coloro che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali".

Allo sportello si potrà richiedere assistenza per servizi amministrativi di ambito sanitario (supporto all’attivazione dello Spid, prenotazioni cup e zerocode, accesso al fascicolo sanitario elettronico, stampa referti, gestione ricette dematerializzate, modifica e aggiornamento delle fasce di reddito per le esenzioni ticket, scelta e cambio medico online, stampa libretto vaccinale, supporto nell’utilizzo dell’app Toscana Salute) e anche supporto per la fruizione dei voucher RT trasporto pubblico per i soggetti fragili e facilitazione per tutti i servizi online di tipo comunale e verso enti pubblici in genere, in continuità con le attività di “Bottega della Salute” che erano avviate da diversi anni alla Biblioteca Petrarca di Sant’Ippolito di Vernio.

Proprio a seguito della chiusura della Petrarca e dei tempi indefiniti per la riapertura, Anci Toscana ha chiesto al Comune di Vernio una sede alternativa idonea: sia per garantire la prosecuzione dell’attività dei volontari sia per dare continuità ai servizi ai cittadini di facilitazione digitale, molto richiesti e apprezzati.