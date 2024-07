Servizi del territorio . Attivati nuovi sportelli

E’ partito il progetto Proximity Care, ovvero uno sportello gratuito per la cittadinanza per orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio, ricerca attiva del lavoro e di occasioni di formazione, scouting e matching fra domanda /offerta delle aziende e sostegno alle necessità. Il progetto è frutto di un bando della Società della Salute e si inserisce all’interno delle azioni di sviluppo e implementazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali portate avanti dalla Società della Salute dell’Area Pratese nell’intero ambito territoriale, prevedendo la realizzazione di una serie di azioni strategiche e integrate, funzionali ad assicurare un miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini dei Comuni pratesi afferenti alle "aree interne" della Val di Bisenzio.

"Il progetto Proximity care – si legge nel bando della Società della Salute - intende promuovere soluzioni a problemi di disagio specifici rilevati e rilevabili nei comuni delle aree interne pratesi attraverso la costruzione di una rete di servizi alla persona in Val di Bisenzio. La presa in carico delle persone con fragilità nelle aree interne è fortemente legata alla possibilità di creare una rete di servizi alla persona radicata all’interno di quegli stessi territori. Le distanze chilometriche tra i centri urbani e i cittadini che vivono nelle aree interne, è fattore di disagio e difficoltà". Due gli sportelli attivati, grazie ad una convenzione con enti del Terzo Settore: uno a San Quirico presso la Misericordia ed è aperto tutti i lunedì dalle 10 alle 12 (per informazioni: Insieme per la famiglia, telefono 3757240057), uno alla Bottega della Salute in via San Lorenzo ad Usella, aperto tutti i giovedì dalle 9 alle 11 (per informazioni: Cieli aperti, telefono 0574607226).

C.I.