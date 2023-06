serve un milione

Come finanziare un progetto di messa in sicurezza della parte bassa di Bonistallo dalle acque piovane? La soluzione non è semplice e se ne è discusso molto. Publiacqua al momento della redazione dei progetti, un paio di anni fa, non poteva sostenerlo al 100% e fu interpellata la Regione Toscana. Il Comune di Poggio a Caiano può compartecipare ma senza un sostanzioso impegno da parte di un ente esterno (Regione o Publiacqua) è difficile coprire la somma di 1 milione e mezzo di euro. Il Comitato che ha seguito passo dopo passo la vicenda, con tanto di carte alla mano, non ha più avuto notizie sul come e quando verrà finanziato questo lavoro. Adesso la preoccupazione sale dopo i tanti episodi avvenuti di allagamenti, non ultimo l’alluvione che ha travolto l’Emilia Romagna.