Serve tecnico informatico. Garantirà supporto tecnico

1 TECNICO INFORMATICO

Un’impresa di Prato sta ancora cercando un addetto tecnico informatico con diploma o laurea ad indirizzo informatico. La risorsa di occuperà nel dettaglio di fornire supporto tecnico a colleghi e aziende clienti, della gestione sistemistica della struttura, di assistenza ed utilizzo software aziendali, di reportistica (Excel, Phyton, Visual Basic) e di analisi database (SQL, Business Intelligence). Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Esperienza gradita, ma non considerata necessaria ai fini della selezione. Orario lavorativo a tempo pieno, si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura.

(Rif.: PO-207337)