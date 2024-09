"Serve bus a chiamata nel trasporto pubblico"

"Un servizio di trasporto collettivo a chiamata, per rispondere alle lamentele dei cittadini di Vernio, Vaiano e Cantagallo". È questa in sintesi, la mozione depositata dai consiglieri di FdI dei tre Comuni Marco Curcio, Emanuela Paci, Emanuele Millo, Alberto Corsi e quello di Fi Lorenzo Santi, con cui chiedono di attivare questo servizio.

"Negli ultimi anni, il trasporto pubblico locale nei comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo ha mostrato segni evidenti di inefficienza – spiegano i consiglieri in una nota – con un numero sempre crescente di residenti che si lamentano della riduzione delle corse verso le frazioni. Questa situazione ha reso difficile per molti tornare a casa dopo il lavoro, creando disagi nella vita quotidiana dei cittadini".

"Un disagio – afferma Curcio – che Fratelli d’Italia aveva previsto e che denuncia da sempre, nel silenzio della Regione che ha deciso di appaltare il servizio del trasporto pubblico locale ad una società che è (in maniera legittima) venuta a far cassa su questo territorio, ma che sapeva fin dall’inizio che non avrebbe avuto alcun riguardo per le tratte meno remunerative, andando a contrastare con la natura del servizio pubblico".

Secondo i consiglieri di FdI l’attivazione del servizio di autobus a chiamata, già attuato nei Comuni di Poggio a Caiano, Carmignano e in altre località della Toscana, "potrebbe costituire una soluzione, data la maggiore flessibilità del servizio che potrebbe rispondere alle esigenze di mobilità dei nostri cittadini".

Il consigliere provinciale Cocci presenterà invece una interrogazione per chiarire il ruolo dei gruppi tecnici territoriali che viene usato troppo spesso come parafulmine da Autolinee Toscane per rispondere alle critiche sul servizio.