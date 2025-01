Serraglio sede delle associazioni. Ci siamo: consegnate le chiavi

"Dopo l’apertura del presidio delle associazioni in piazza San Domenico, come avevamo detto, in questa prima parte dell’anno sarà aperto un nuovo presidio alla stazione del Serraglio gestito dall’Associazione nazionale dei carabinieri". A parlare è l’assessore al centro storico Diego Blasi. "La gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza non sono competenza stretta del Comune, ma questa amministrazione non vuole lasciare niente di intentato. Ringrazio il presidente Claudio Lo Bue e tutti i volontari per il servizio che fanno quotidianamente in città e che presto faranno in una delle zone più complesse del centro storico". Ieri è avvenuta la firma del contratto tra l’Associazione nazionale carabinieri e Ferservizi con la consegna delle chiavi. Il fondo alla stazione del Serraglio aprirà in questi primi mesi dell’anno.

Il progetto nato per volontà della giunta Biffoni con l’interesse dell’allora presidente del consiglio Gabriele Alberti, trova adesso concretezza. Dopo la sede delle associazioni di volontariato e protezione civile Oltre e Polizia di Stato per il progetto "Con voi in centro" in San Domenico, raddoppia con il serraglio la presenza di volontari per scongiurare le brutte frequentazioni delle zone più calde della città. La sede sarà aperta tutti i giorni, un punto fermo che si aggiunge alla presenza delle squadre nell’area già da mesi per scoraggiare situazioni indesiderate, a tutela di chi ci vive e ci lavora e dei tanti pendolari che ogni giorno frequentano la stazione.

Lo scopo è creare passaggio e presenze per battere degrado e brutte frequentazioni.