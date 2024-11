Serraglio, c’è l’ok. Edicola, nuova vita: è sede ex carabinieri

L’autorizzazione è finalmente arrivata: il presidio dell’associazione Nazionale Carabinieri di Prato sarà istituito nei locali dell’ex edicola della Stazione del Serraglio. L’associazione carabinieri in congedo aveva presentato un progetto per la creazione di una sede nel fondo che fino al 2020 ospitava l’edicola. Un progetto del quale si era occupato anche l’ex presiodente del conisglio Pd, Grabriele Alberti perché capace di alleggerire il Serraglio dai problemi di spaccio e degrado. La burocrazia poi ci ha messo lo zampino: nonostante il progetto fosse stato approvato da Ferrovie dello Stato, che ha concesso in uso gratuito l’uso del fondo, nonostante fossero stati trovati i finanziamenti e ci fosse il benestare del Comune, a due anni di distanza mancava il nulla osta della Sovrintendenza. Ma finalmente anche quest’ultimo ostacolo è stato superato. "Questo è un importante risultato per la città. Data la posizione dell’immobile, l’autorizzazione è stata sottoposta alla Sovrintendenza per i Beni Culturali. Un ringraziamento particolare va all’onorevole Chiara La Porta per il suo costante impegno affinché la questione fosse affrontata rapidamente dagli uffici competenti", dichiara il consigliere comunale di FdI, Rocco Rizzo. "Solo pochi giorni fa, insieme al capogruppo Tommaso Cocci, avevamo presentato un’interrogazione in Comune per accelerare il processo". "Il presidio dell’Associazione Nazionale Carabinieri rappresenta un tassello fondamentale per migliorare la sicurezza e l’immagine della nostra città", aggiunge Cocci. "Va sottolineato il grande impegno dei volontari che si mettono a disposizione in situazioni spesso critiche. La Stazione del Serraglio, purtroppo, ha una duplice funzione: da un lato, è un accesso cruciale per pendolari, studenti e turisti; dall’altro, è un punto sensibile del traffico di droga che interessa la piana. La presenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in un contesto così complesso non può che rappresentare un nuovo punto di partenza".