Serie per teenager cerca attori. Anche chi è alla prima esperienza

Teenager con l’accento toscano fatevi avanti. Il 27 e il 28 giugno a Manifatture Digitali si apre un importante casting per una serie televisiva pre-teen prodotta da Stand By Me - Produzioni Tv, le cui riprese inizieranno a fine settembre 2024.

Attualmente il casting si concentra sui ruoli dei personaggi più giovani. La produzione ricerca ragazze

con accento toscano o dizione pulita, con un’età compresa tra 13 e 17 anni anche di origine africana, asiatica oppure centro-sudamericana.

Maschi tra 13 e 17 anni con accento toscano o dizione pulita anche di origine africana, asiatica, centro-sudamericana. Si cercano inoltre gemelli maschi omozigoti con accento toscano o dizione pulita, tra 13 e 17 anni e ragazze con accento laziale o dizione pulita, (13/17 anni). I minorenni devono essere accompagnati da un solo genitore (o da chi ne fa le veci) per evitare assembramenti, tenendo però conto che serviranno i dati di entrambi i genitori per compilare la liberatoria.

Non è necessaria esperienza pregressa: chi fosse interessato pèuò partecipare al casting anche se è alla prima esperienza da attore. Per le riprese è prevista retribuzione come da contratto nazionale

di lavoro.

Le selezioni degli aspiranti attori si terranno giovedì 27 giugno dalle 10 alle 17.30 e venerdì 28 giugno dalle ore

10 alle 17 in via Dolce de’ Mazzamuti. Per informazioni consultare la pagina Facebook o internet di Manifatture Digitali Cinema.

Inaugurate a settembre 2017,

le Manifatture Digitali Cinema sono dedicate all’accoglienza delle produzioni televisive e cinematografiche, alla formazione di nuovi profili professionali e all’erogazione di nuovi servizi alle imprese.

Dalla loro apertura, ne hanno già usufruito le produzioni di Dafne di Federico Bondi, Se Son Rose di Leonardo Pieraccioni, Pezzi Unici di Cinzia TH Torrini, Il Caso Collini di Marco Kreuzpaintner, Amour di Radha Krishna Kumar e L’Amica Geniale 2, di Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher negli spazi di Pisa, solo per fare alcuni esempi.

Si.Bi.