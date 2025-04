Serie B Femminile: Palagiaccio Firenze Academy batte Prato 62-57 nell'ultima giornata

La Rlc Sistemi ha concluso con una sconfitta (la terza consecutiva) questa stagione di Serie B Femminile. In occasione della 30° e ultima giornata di campionato, il Palagiaccio Firenze Academy ha infatti espugnato il parquet della palestra Toscanini, imponendosi con il risultato di 57-62.

Nonostante l’obiettivo play-in fosse ormai sfumato da un paio di gare, la Pallacanestro Femminile Prato avrebbe voluto salutare il pubblico amico con un successo, ma le gigliate hanno rovinato i piani delle laniere, none in graduatoria al termine dell’annata.

Nelle prime battute del match le ospiti si sono decisamente fatte preferire rispetto alle padroni di casa, che sono scivolate anche a -12 nel corso del primo tempo, andato in archivio sul 27-34. Nella ripresa Billi e compagne hanno mostrato una reazione convincente, riuscendo a ridurre ulteriormente il gap, trascinate in particolar modo da Mandroni e Trucioni, autrici rispettivamente di 22 e 16 punti.

La partita è quindi proseguita sui binari dell’equilibrio, rotto dalla compagine fiorentina nell’ultimo minuto di gioco, fatale per le pratesi.

Si è chiusa quindi in maniera negativa un’annata che non può che lasciare un po’ di amaro in bocca alla truppa allenata da coach Pilli, che a lungo ha cullato il sogno di accedere alla post season, svanito durante il girone di ritorno del campionato.

Classifica finale del campionato vede questa graduatoria: al primo posto Pallacanestro Perugia 54, 2° Nico Basket 46, 3° Le Mura Spring Lucca 44, 4° Pielle Livorno 38, 5° Firenze Basketball Academy 34, 6° Golfo Piombino 30, 7° Pink Terni 30, 8° Number 8 26, 9° PFP Prato 24, 10° Costone Siena 22, 11° PFU Umbertide 22, 12° Senigallia Basket 20, 13° CMB Valdarno 14, 14° Cestistica Orvieto 10, ultimo posto BF Pontedera 6.

Francesco Bocchini