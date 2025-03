Serata dedicata alla cultura

La biblioteca comunale "Bartolomeo Della Fonte" di piazza Don Milani, a Montemurlo è ancora una volta protagonista dei mercoledì sera dedicati a cultura e divertimento con la rassegna di presentazioni editoriali "Il mercoledì in biblio". Mercoledì 26 marzo alle 21 Leonardo Gori in dialogo con Marco Vichi e presenta i suoi due ultimi libri ‘Borgo Ottomila’ e ‘Il vento di giugno’. "La nostra biblioteca è un luogo di cultura e socialità. Dopo gli scacchi in biblioteca, "I mercoledì in biblio" rappresentano una nuova iniziativa per incontrare gli autori, per confrontarsi e coltivare il piacere della lettura e dello stare insieme", sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero. L’ingresso alle presentazioni è libero fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni si può contattare la biblioteca Della Fonte telefono 0574-558567.