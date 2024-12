Serata benefica a favore di Ant

Raccolti diecimila euro per Ant Italia onlus, delegazione di Prato e Pistoia in occasione della serata benefica organizzata da Cassetti gioielleria e orologeria nella sede di "Il Garibaldi Milleventi". E’ la seconda edizione di questa iniziativa organizzata per festeggiare il Natale insieme agli amici e ai clienti di Cassetti sostenendo l’assistenza domiciliare gratuita dei malati oncologici che la Fondazione Ant cura nelle province di Prato e Pistoia. Fondazione ANT porta gratuitamente a casa del malato un’assistenza socio-sanitaria completa e tutte le cure mediche necessarie, offrendo un supporto globale a beneficio del paziente e del suo nucleo familiare. Svolge anche attività di formazione e aggiornamento professionale. Forte è l’impegno anche nella ricerca scientifica, per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti assistiti. Importante il servizio di assistenza psicologica offerta da Ant in maniera gratuita anche ai familiari delle persone ammalate di tumore, allo scopo di affrontare il periodo della malattia. La serata è stata condotta dal presentatore Stefano Baragli, con l’esibizione del soprano Maria Cioppi accompagnata dall’orchestra diretta dalla pianista Pamela Burrini con il violinista Daniele del Lungo e il violoncello Anna Maria Moro, direttore artistico Andrea Senesi del Music Team - Il Caffè degli Artisti - Musicisti e Deejay. Durante la serata, si è tenuta una lotteria con in premio un prezioso orologio.

Pagina a cura di Marilena Chiti