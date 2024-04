Seminario sul sonno infantile con la consulente Gaia Zipoli

Sabato 20 aprile alle 10 presso la sede di Fondazione Ami, al primo piano dell’ospedale di Prato si terrà un seminario sul sonno infantile tenuto da Gaia Zipoli, consulente del sonno pediatrica presso Little Angel Sleep Consulting. L’iniziativa sarà aperta a genitori con bambini dai 4 ai 12 mesi di età. Un appuntamento interessante per le famiglie. Sarà infatti un’opportunità per conoscere meglio la fisiologia del sonno dei propri figli ed aiutarli a dormire con maggiore serenità.

Little Angel Sleep Consulting ha sei anni di esperienza nella consulenza sul sonno infantile. Eliana Bultrini, la fondatrice, è stata la prima consulente del sonno pediatrica certificata operante in Italia.

I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria e basta mandare una email a [email protected] (indicare nome, cognome, età del bambino,n.partecipanti, recapito telefonico). Donazione di euro 10 a partecipante. Il ricavato sarà devoluto a favore del reparto di pediatria dell’ospedale di Prato.