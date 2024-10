Sedano pratese Days. Un weekend di gusto

Domani e domenica tornano i Sedano alla pratese Days. Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno contribuito a far riscoprire l’antica ricetta, stavolta l’appuntamento ideato dal ristoratore Renzo Bellandi e organizzato da Almanacco andrà in scena in due sedi: la bottega aTipico di via Cairoli e la Saletta Valentini di via Ricasoli, che ospiteranno cooking show e una mostra fotografica. Se la tradizione vuole che il Sedano alla pratese venisse preparato nelle case l’8 settembre, in occasione della festa della Madonna della Cintola, col passare degli anni questo piatto ha rischiato di scomparire dalle tavole domestiche e da quelle di trattorie e ristoranti. Ecco perché tanti locali hanno accolto l’invito a celebrare il piatto, inserendo i Sedani alla pratese nei menù fino a mercoledì 30 ottobre. Ecco la lista: Megabono via Ser Lapo Mazzei, Osteria su Santa Trinita, Chigurni via Santa Trinita, Trattoria Boves via dei Lanaioli, Soldano via della Sirena, Pizzeria Secondo tempo via Ferrucci, Da Giovanni Cavallino rosso via Curtatone, Cento buche via degli Abatoni, Gi Doc Ristobistrò via dell’Accademia, Interludio via Pomeria. Nelle precedenti edizioni sono state servite oltre mille porzioni di Sedani e anche quest’anno, con la supervisione di Luca Managlia, la manifestazione a ingresso gratuito promette di far assaggiare interessanti versioni del piatto. Da ATipico domani e domenica si potranno degustare le diverse versioni del sedano (da quelle degli chef, a quelle casalinghe, fino alle varianti dolci) in orario 10-12 e 15-18, con la foodblogger Stefania Storai, Renzo Bellandi del ristorante Megabono e Claudio Martini editore del libro dedicato al Sedano. In Saletta Valentini la mostra fotografica a cura di Claudio Martini in orario 10-12 e 15-18, ingresso gratuito.