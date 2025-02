Seconda Categoria, recuperi in scena

L’ultima giornata del campionato di Seconda Categoria si è chiusa appena due giorni fa. Ma per tre formazioni di Prato e provincia è già tempo di tornare a giocare: bisogna recuperare le due partite del girone C rinviate lo scorso 26 gennaio a causa del maltempo, che potrebbero peraltro ridisegnare la classifica. Si comincia stasera alle 20:45 con la gara dello Scirea: battendo il Montalbano Cecina, i padroni di casa del Chiesanuova si porterebbero al terzo posto nella graduatoria raggiungendo Montagna Pistoiese, Virtus Montale e Pistoiese. E domani alle 21:15, al Nelli di Montemurlo, toccherà alla Pietà seconda forza del raggruppamento, per una partita che riprenderà dall’8’ del primo tempo sul punteggio di 0-0. Gli uomini di coach Trupia attendono il Vernio fanalino di coda e saranno chiamati a vincere a tutti i costi, perché un eventuale successo permetterebbe loro di salire a 38 punti e di portarsi ad una sola lunghezza di distanza dal San Niccolò primo della classe.