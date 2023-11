Se la cosmesi è da Oscar Premiata la ‘ceretta spray’

Dallo Stefanino d’Oro nel 2108 al premio Meet the champions nel 2022, la prestigiosa classifica del Corriere della Sera e del Centro studi ItalyPost in cui sono collocate le prime mille piccole medie imprese italiane, fino a conquistare l’Asia vincendo l’Oscar della bellezza. L’eccellenza pratese in questione si chiama Ro.ial Cosmetici, nata nel 2019 come costola della Ro.ial, azienda da trent’anni nel settore del tessuto non tessuto per i settori benessere, ospedaliero e prodotti tavola, ha vinto il Cosmoprof Awards 2023 nella categoria estetica all’interno della fiera Cosmoprof Asia, ad Hong Kong. A ritirare il prestigioso riconoscimento internazionale sono stati i titolari, i coniugi pratesi Cristina Ialini e Romeo Romano. Il prodotto rivoluzionario che ha permesso all’azienda pratese di tre colossi internazionali del personal care e del benessere (Corea, America e Israele) è la Ro.ial Bubble Wax, una cera depilatoria spray a freddo, prodotto creato nei laboratori aziendali nella sede di Pesaro e brevettato a livello mondiale.

"E’ stata davvero una bellissima sorpresa - racconta con entusiasmo ed emozione la titolare della azienda che ha sede ad Agliana – Abbiamo ricevuto il premio mentre eravamo in fiera ad Hong Kong. La nostra proposta è di un nuovo sistema di depilazione a freddo che offre diversi benefici: prima di tutto è un sistema pulito e veloce, non crea problemi di vasodilatazione e rispetta l’epidermide. E’ un sistema sostenibile perché si risparmia energia elettrica e non si usano più i pulitori a base di alcol. Presto sarà pronta anche la versione travel". Un premio che per la Ro.ial Cosmetici rappresenta un trampolino di lancio per allargare le destinazioni di esportazione. "Al momento esportiamo in oltre 70 Paesi del mondo. Abbiamo già avuto moltissime richieste dall’estero", prosegue Ialini. La Ro.ial ha un’esperienza trentennale nella produzione di articoli monouso in tessuto non tessuto: si tratta di un’azienda leader a livello internazionale con 150 dipendenti (tra casa madree e il dipartimento cosmetico) e con un fatturato di 58 milioni di euro. Tutti i prodotti sono realizzati nel rispetto dell’ambiente e della qualità, utilizzando materiali biodegradabili e lavorati in stabilimenti green. Una filosofia green che i titolari applicano anche negli impianti di produzione alimentati a energia solare.

Sara Bessi