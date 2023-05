Se il "plurale" toglie il senso di responsabilità

Maristella Carbonin

C’è un concetto molto interessante nell’analisi che la psicologa Gulino ci offre a pagina 3, quando le chiediamo una lettura degli episodi che vedono coinvolti i minori in risse violente. Il gruppo. Il gruppo come "coperta", il gruppo come una sorta di "mantello magico", verrebbe da dire: il gruppo che può cancellare, o comunque attutire, il senso di responsabilità degli adolescenti. Ma non è il senso di responsabilità, in fin dei conti, quello che fa crescere? Insomma, il "plurale", il noi, rischia di diventare un alibi. Perché dentro queste bande di ragazzini, baby gang, se ci piace chiamarle così, pulsano individualità in cerca di affermazione. E allo sbando. E gli anni della pandemia non hanno aiutato.