Scuole cattoliche in festa. Fra giochi, musica e allegria

In 850 hanno partecipato alla festa delle scuole cattoliche appartenenti al coordinamento della Diocesi di Prato. Tutti con indosso un cappellino giallo, i tantissimi bambini e bambine presenti sono rimasti a bocca aperta di fronte ai giochi di prestigio del mago Andrea Sestieri e hanno cantato e ballato a ritmo di musica per una mattinata di divertimento che si è tenuta al Palazzetto dello sport di Maliseti. La festa si è conclusa con il saluto del vescovo Giovanni Nerbini. "Il ruolo delle scuole cattoliche – ha detto – è di aiutare i bambini e i ragazzi a fare scelte giuste per realizzare pienamente la loro vita, non solo per un bene personale e familiare, ma anche per questa società che ha bisogno di idee, risorse e progetti nuovi". L’iniziativa è stata organizzata da Maria Grazia Serafini dell’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola in collaborazione con la Fism (Federazione italiana scuola materne), presieduta da Gabriella Melighetti. Sono 18 gli istituti paritari aderenti al coordinamento delle scuole cattoliche di Prato: 8 nidi, 16 scuole dell’infanzia, 9 primarie, una secondaria di primo grado e una secondaria di secondo grado. In totale sono 2662 gli alunni iscritti a questo anno scolastico 20232024, , di questi 637 sono stranieri, 48 certificati e 89 con disagio. 266 i docenti, ai quali si aggiunge il prezioso contributo di numerosi volontari.