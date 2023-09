Scuola, tutto pronto per la partenza. Già stabilito il calendario dei servizi

Mancano solo 24 ore all’avvio del nuovo anno scolastico e a Montemurlo è tutto pronto per la ripresa delle lezioni.

Il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano, come da tradizione, domani alle 9 saranno alla scuola media Salvemini-La Pira a dare il benvenuto ai ragazzi che entrano in prima. Il giro dei saluti a studenti, insegnanti e personale Ata continuerà poi in tutte le classi dell’istituto comprensivo Hack e alla paritaria "Ancelle del Sacro cuore" nei giorni successivi.

In tutto sono 1644 i bambini e i ragazzi montemurlesi dell’istituto comprensivo Hack che domani rientreranno a scuola: 329 i piccoli delle scuole dell’infanzia (Deledda 78, Ilaria Alpi 50, Leonetto Tintori 86, Malaguzzi 68, Giorgetti 47) 743 quelli delle primarie (Manzi 343, Anna Frank 189, Hack 211) e 572 gli studenti iscritti alla scuola media Salvemini-La Pira.

Tutto pronto anche per la ripresa dei vari servizi scolastici. Il trasporto scolastico e il servizio di pre scuola partirà da lunedì 18 settembre. La prima settimana, dal 18 al 22 settembre, l’orario di uscita di tutti i plessi scolastici sarà alle ore 12,30 e quindi il servizio di trasporto scolastico per il ritorno sarà attivo solo per le scuole primarie.

I genitori dei bambini e ragazzi iscritti al servizio di trasporto scolastico riceveranno un messaggio sms con il link ad una pagina del sito del Comune dove saranno indicati tutti gli orari del passaggio degli scuola-bus. Il servizio di post scuola e la mensa per scuola dell’infanzia e primaria riprenderà il prossimo 25 settembre. Alla media Salvemini-La Pira, invece, la refezione partirà lunedì 2 ottobre.

"Il Comune di Montemurlo ha lavorato per far ripartire, fin dal primo giorno di scuola, tutti i servizi scolastici, dal trasporto al pre - scuola. - spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano – Anche il servizio di mensa partirà dalla seconda settimana di lezioni per l’infanzia e la primaria, quando riprenderà l’orario regolare con il tempo lungo. È importante che il rientro a scuola sia graduale. A scuola si deve stare bene e il Comune fa di tutto per garantire servizi di qualità e strutture accoglienti" .

Massima attenzione anche verso la manutenzione degli edifici scolastici. In questi giorni si sono conclusi anche i lavori di sistemazione dei vari plessi.