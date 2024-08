Scuola, supplenti di nuovo nel caos: "Troppi errori nelle graduatorie"

Ci risiamo. Errori nella graduatorie dei docenti. Scorrendo l’elenco dei nomi in molti non stanno trovando il proprio: una situazione che sta generando molto caos tra i docenti tanto che è già partita la segnalazione al ministero dell’Istruzione.

"Alcuni insegnanti hanno segnalato delle difficoltà per quanto riguarda la scelta delle 150 preferenze: i docenti non riescono a trovare i propri nomi nelle graduatorie", spiega Luigi Rocca, segretario Uil scuola. "Inoltre, il tempo per presentare le domande risulta troppo limitato. Attraverso una lettera inviata al ministero dell’Istruzione e del Merito, abbiamo richiesto di risolvere tempestivamente le criticità e di posticipare le scadenze. Come sindacato avevamo tempestivamente preannunciato le possibili questioni aperte che si sarebbero verificate a causa di graduatorie non ancora pubblicate". Il caos che si è registrato in questi ultimi giorni è arrivato all’orecchio del ministero, mentre l’ex provveditorato regionale ha subito inviato una nota a riguardo.

"A seguito di segnalazioni da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali di supplenza (Gps) della provincia di Prato, sono in corso verifiche relative al sistema Ins con riferimento alle graduatorie incrociate del sostegno della secondaria di I e II grado alle graduatorie incrociate dell’Ufficio scolastico provinciale di Prato - si legge nella nota dell’Ufficio scolastico regionale -. Si suggerisce, pertanto, agli aspiranti che intendono esprimere le preferenze delle sedi per le suddette graduatorie di aspettare a inoltrare la domanda fino ad ulteriori aggiornamenti da parte dell’ufficio, che verranno pubblicati tempestivamente sul sito ufficiale dell’Ufficio scolastico regionale".

Silvia Bini