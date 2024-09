Scuola, pronti per il rientro. Domani è il primo giorno. L’orario dei bus? Via sms

Conto alla rovescia per il suono della prima campanella del nuovo anno scolastico. Anche a Montemurlo domani ripartiranno le attività didattiche in tutti i plessi dell’istituto comprensivo Margherita Hack e nella scuola di infanzia e primaria della scuola paritaria Ancelle del Sacro Cuore. Sul sito del Comune di Montemurlo sono disponibili di orari del trasporto scolastico. Durante la prima settimana di scuola, dal 16 al 20 settembre, in tutte le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è prevista l’uscita anticipata alle 12,30 e quindi il servizio di trasporto scolastico subirà delle variazioni.

Nello specifico, per il servizio di trasporto scolastico, la corsa di andata sarà effettuata regolarmente verso tutti i plessi (anche alla scuola paritaria Ancelle del Sacro Cuore), mentre, il ritorno sarà solo per le primarie del comprensivo Margherita Hack. Da lunedì 23 settembre la corsa di ritorno sarà garantita per infanzia, primaria (anche Ancelle del Sacro Cuore) e secondaria di primo grado ed inizierà anche il servizio di post scuola nelle scuole dell’istituto comprensivo Hack. In queste ore il servizio scuola del Comune di Montemurlo sta inviando ai genitori dei bambini, iscritti al servizio di trasporto, un sms per informare dell’avvenuta pubblicazione degli orari con il link diretto alla pagina del sito istituzionale. Il Comune ricorda a tutti genitori di fare attenzione agli avvisi contenuti in fondo alla pagina, sotto la tabella con gli orari.

L’orario del servizio di trasporto, infatti, è da ritenersi indicativo e potrebbe subire variazioni. Pertanto, il Comune raccomanda di recarsi alla fermata in anticipo. Le persone delegate dai genitori, indicate nella richiesta di iscrizione al servizio, il primo giorno in cui saranno presenti alla fermata dovranno esibire e consegnare una copia del proprio documento di identità alle operatrici che accompagnano i bambini sugli scuolabus.

"In questi anni ci siamo posti l’obiettivo di garantire tutti i servizi fin dai primi giorni scuola per dare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie - dice l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano-. Lunedì insieme al sindaco Calamai, sarò in tutte le scuole per salutare studenti, genitori, insegnanti e personale Ata".

Il 16 settembre sarà attivo il servizio di pre-scuola mentre riparte dalla seconda settimana di scuola la mensa. Lunedì 23 settembre in tutte le scuole -infanzia, primaria (anche Sacro Cuore) e secondaria di primo grado - sarà attiva la refezione. Alla scuola media sarà garantita dal 30 settembre.