Scuola primaria Bruni a Casale, l'ampliamento è realtà

Prato, 20 maggio 2023 - L'ampliamento a Casale della scuola primaria Antonio Bruni in via degli Antichi Mestieri con la palestra e la Biblioteca decentrata di quartiere è realtà. La nuova ala sorge sul retro dell'istituto ed è dotata di giardino, parcheggio ed ingresso indipendente. L'investimento da parte del Comune per palestra e biblioteca è stato di 860.000 euro, quello per il giardino esterno e le piantumazioni di 97.000 euro più altri 143.000 per il parcheggio che sarà aperto a breve, appena sarà pronto l'impianto di illuminazione.

I dettagli

L’edificio rettangolare, di circa 560 mq è diviso in due zone principali. Una parte ospita il nuovo spazio polivalente intitolato a Ilaria Giacomelli (morta per un'improvvisa malattia a soli 29 anni e amatissima nel paese) ed è a servizio della scuola primaria. Questo ambiente apre sul giardino scolastico verso i grandi platani, mettendo così in comunicazione diretta l’interno con l’esterno. L’altra parte ospita la nuova biblioteca decentrata che a breve sarà arredata e aperta al pubblico. Quest’ultima apre direttamente sul giardino con grandi vetrate, dotate di tende interne, oltre ad un frangisole esterno in acciaio che ne mitiga l’irraggiamento solare. La struttura portante è stata interamente realizzata in legno, con esclusione delle fondazione, come anche il rivestimento esterno è sempre in legno. La struttura esterna del frangisole è in acciaio. Collegano l’edificio percorsi esterni, verde con nuove piantumazioni e il nuovo parcheggio, che servirà tutta la zona e sarà il nuovo accesso alla struttura. Per quanto concerne la palestra, è stata dedicata a Patrizia Beatrice Saletti, scomparsa nel 2020, per molti anni maestra della Bruni e promotrice dell'orto scolastico.

"Percorso lungo e faticoso"

"E' stato un percorso lungo (il concorso di progettazione era stato indetto dal Comune nel 2017, nda) e faticoso quello per arrivare ad aprire l'ampliamento della scuola, frutto di un lavoro di rete fatto dall'amministrazione comunale, dai tecnici del Comune, gli insegnanti e l'impresa che ha eseguito i lavori - ha detto l'assessore Ilaria Santi - le opere erano infatti appena cominciate quando è scoppiata la pandemia da Covid 19 e quindi per lungo tempo hanno dovuto fermarsi. Oggi finalmente possiamo aprire questi spazi non solo ai bambini, ma anche ai cittadini della zona". Le fa eco l'assessore Valerio Barberis. "Quando parliamo dell'importanza delle frazioni parliamo proprio di questo e la festa di oggi ne è la dimostrazione. L'edificio avrà la duplice funzione di ospitare l'attività motoria e musicale dei bambini, ma anche quella di biblioteca aperta a tutti. E' inoltre una costruzione di grande qualità architettonica, realizzata in legno ed elementi naturali, progettata per essere a bassissimo consumo e con alti standard di benessere per gli utenti che la utilizzeranno" , le parole di Barberis. "La scuola è una parte integrante di questo paese e vi è un forte legame tra insegnanti e genitori - ha concluso il presidente del Consiglio, Gabriele Alberti - Per questo siamo davvero felici che sia stata accolta la proposta di intitolare il nuovo spazio polivalente a Ilaria Giacomelli e la palestra a Patrizia Beatrice Saletti, perché rappresentano una parte della nostra storia".

Francesco Bocchini