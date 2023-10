Scuola di magia e libri da far paura. Halloween per i piccini

Festa di Halloween per grandi e piccini a Carmignano. Martedì 31 allo Spazio Giovani in piazza Battisti a Comeana (dalle 17 alle 19) laboratorio con la "Scuola di magia con vampiri, scheletri, streghe e un pipistrello viaggiatore", per bambini da 6 a 10 anni ed è necessaria la presenza di un adulto. La partecipazione è gratuita. Prenotazioni: [email protected]. Alla biblioteca comunale "Palazzeschi" di Seano fino al 31 ottobre è allestita una vetrina con una selezione di libri "da far paura" per lettori di tutte le età. A Bacchereto, da "L’Amante della Bistecca" in via Fontemorana martedì 31 alle 20 c’è la "cena con delitto": una rappresentazione teatrale che si svolge durante la cena, per una serata diversa dal solito. Prenotazioni: 055.8717114. Infine, a Poggio a Caiano, al circolo Becagli in via Soffici l’associazione Diapason propone per martedì alle 17 "Pauraaaa!" un pomeriggio di letture e merenda per bambini e famiglie. Il costo è 2 euro a bambino. Iscrizioni: 338.3528292.