Scrittrici sul mondo delle donne

Proseguono gli incontri promossi dalla Pubblica assistenza l’Avvenire in collaborazione con la Libera università di promozione culturale sul tema: "Il mondo infinito delle donne", un viaggio tra personaggi femminili storici e di fantasia, tra le scrittrici e le loro protagoniste. Prossimi appuntamenti in calendario mercoledì 29 maggio alle 21 "La Corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg" a cura di Antonella Meoni; mercoledì 5 giugno alle 21 "Letteratura. Donna, autrici e protagoniste" con Cinzia Antonelli, Silvia Grifoni, Antonella Meoni. Gli incontri si svolgono nella sala del Gonfalone della sede della provincia di Prato in via Ricasoli. Precedentemente si erano svolti altri due incontri "Donne nella mitologia. Circe e Medea" a cura di Cinzia Antonelli e "Le battaglie delle donne" con Silvia Grifoni.