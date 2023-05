Scoprire nuove frontiere del lavoro Ecco una bussola per orientarsi

Profili per i settori tessile e meccanico, ma anche impiegati del settore del commercio e sanitario. Sono questi alcuni degli ambiti in cui si cerca del personale giovane da formare. Un’opportunità a portata di mano grazie ad un appuntamento informativo legato al lavoro e alla formazione professionale organizzato da Punto Giovani Europa (PGE), Informagiovani del Comune di Prato e Manpower, che si svolgerà mercoledì 17 maggio dalle 15 alle 17 ad Officina Giovani.

L’appuntamento, ad ingresso libero all’Informagiovani (piazza dei Macelli 4), si rivolge soprattutto ai giovani del territorio pratese e mira a far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro e promuovere i percorsi di formazione professionale gratuiti organizzati dall’agenzia. Per l’orientamento al lavoro ci sarà anche l’occasione di incontrare direttamente gli specialisti HR dell’agenzia Manpower per poter valutare e scegliere, tra le posizioni aperte, quella maggiormente in linea con le proprie esperienze e aspettative, sarà possibile conoscere i corsi gratuiti promossi dalla stessa agenzia e, chi vorrà, potrà ricevere un orientamento mirato e dei consigli sulla ricerca attiva di lavoro, sull’analisi delle competenze o per capire meglio quali possono essere le offerte più adeguate al proprio profilo.

Come detto, nello specifico, Manpower ricerca profili per i settori tessile e meccanico, ma anche numerosi profili del settore commercio e sanitario, nonché figure impiegatizie come addetti contabilità, segreteria commerciale, laboratorio chimico, progettazione tecnica, gestione processi qualità, customer care, con esperienza o primo impiego. Infatti, possono partecipare persone senza esperienze specifiche alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa, aperte a valutare percorsi formativi gratuiti, tirocini, inserimento con contratti di somministrazione.

Gli interessati potranno presentarsi direttamente al Punto Giovani Europa - Informagiovani del Comune di Prato muniti del proprio curriculum professionale. Per poter partecipare è necessario confermare la propria adesione tramite mail a [email protected] indicando nell’oggetto "Adesione focus sul lavoro del 17 maggio" e la mail dovrà contenere nome, cognome e recapito telefonico. In alternativa è possibile chiamare lo 05741836741 nei giorni di apertura dell’Informagiovani.