Scontro Volante-minicar. Sequestrati i due mezzi

La procura ha disposto il sequestro della Volante della polizia e della mincar, i due mezzi rimasti coinvolti nello spaventoso frontale all’incrocio tra via Roncioni e via Roma nella notte del 24 dicembre. A seguito dell’incidente, avvenuto intorno alla mezzanotte, sono rimasti feriti sia i due giovani a bordo della minicar sia i due agenti della Volante. Ad avere la peggio un 19enne cinese, ricoverato in gravi condizioni a Careggi. E’ in prognosi riservata. Lesioni anche per l’amico, un ventenne italiano al volante. Feriti anche i due agenti. L’incidente è avvenuto mentre la polizia stava inseguendo una Volkswagen Golf sfuggita al controllo e che ha preso in contromano il tratto di via Roma verso Santa Trinita. Indagini in corso della procura per ricostruire la dinamica del sinistro; come atto dovuto ha iscritto nel registro degli indagati l’agente che guidava l’auto con l’ipotesi di reato di lesioni colpose. Le indagini sono affidate alla Municipale. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.