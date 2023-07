Scontro mortale in gita Il dolore degli amici: "Sempre stato prudente"

Fiori e pensieri sulla SS 65 della Futa per ricordare Andrea Vitiello, 50enne di Carmignano che sabato pomeriggio ha perso la vita in sella alla sua motocicletta. Vitiello era andato a fare una delle sue tante girate estive in moto quando su uno dei pochi rettilinei, intorno alle 15, si è scontrato con un altro motociclista Michele Fedeli, 49 anni di Montaione. Un frontale violentissimo che non ha lasciato scampo a nessuno dei due. Le moto, completamente distrutte, sono state viste dai passanti che hanno subito allerto i soccorsi.

Purtroppo, nonostante l’intervento delle ambulanze e dell’elisoccorso, per i due centauri non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.

Ieri mattina gli amici di Campi Bisenzio, comune di origine di Vitiello, sono andati a vedere e non riescono a trovare una spiegazione perché Andrea era un centauro tranquillo. La ricostruzione dell’incidente è affidata ai carabinieri di Borgo di San Lorenzo.

"Giovedì sera si è fermato al locale – racconta Giancarlo D’Agostino, titolare dell’Aran Island Pub di Campi Bisenzio e amico di Andrea – gli ho offerto da bere e mi dispiace sia stato un incontro così veloce. Andrea era un uomo solare, con la battuta sempre pronta: ogni volta che passava da casa si fermava da noi. Suo padre se n’è andato un anno e mezzo fa ed è stato un grande dolore: il padre aveva la passione per le automobili, lui per le moto. Sin da bambini provavamo a sfidarci per le strade di Campi con la bicicletta ma ribadisco che era tranquillo, non ha mai ecceduto in niente. Il suo mondo era rappresentato dalla famiglia, dal lavoro, dalla moto e poi c’era il ritrovo con gli amici di sempre. Pensiamo e ripensiamo a cosa può esser successo. Aveva anni e anni di esperienza con la motocicletta ed è difficile accettare tutto questo".

Andrea Vitiello era cresciuto in via Foscolo, poi con il matrimonio si era trasferito a Seano dove lascia la moglie e due figli, un maschio di 20 anni e una femmina di 16. Lavorava come operaio turnista in una azienda di Prato specializzata in tessuti per autovetture. Il funerale del motociclista si terrà domani alle 15 nella chiesa di Seano in piazza San Pietro. La salma sarà esposta da oggi alle 14 alle cappelle della Misericordia a Carmignano.

Adesso gli amici pensano a una serata in suo ricordo. "Dall’età di 4 anni – conclude D’Agostino - alle medie siamo stati insieme, poi le professioni ci hanno fatto prendere strade diverse ma è rimasta una bellissima amicizia. L’ultima battuta di giovedì è stata sulla caricatura che mi avevano fatto ispirata a Greta Thunberg... Era unico".

M. Serena Quercioli