Morto nell’incidente in moto. "Era un padre eccezionale, oggi doveva andare con le figlie al concerto dei Maneskin"

Montaione, 24 luglio 2023 – Venerdì il ritorno dal mare, dopo alcuni giorni spensierati, trascorsi con le figlie. E oggi sarebbe dovuto partire di nuovo per un altro viaggio, sempre insieme alle sue ragazze di 12 e 14 anni. Aveva tanti progetti Michele Fedeli, il motociclista 49enne di Montaione che è morto sabato pomeriggio in un tragico incidente sulla Futa. Nello scontro ha perso la vita anche un altro centauro, Andrea Vitiello, 50 anni, di Carmignano.

Michele era pieno di passioni: adorava il mare e andare in barca a vela, le gite in moto, ma più di tutto amava trascorrere il suo tempo con le due figlie. E con loro oggi sarebbe dovuto andare a Milano, per assistere al concerto dei Maneskin.

"Michele era un ragazzo d’oro che amava la vita – ricorda il padre, Giuliano Fedeli –. Aveva tante passioni ma più di ogni altra cosa amava le sue due bambine, a loro ha dato tutto. E loro erano contentissime di stare con lui. Erano rientrati dal mare venerdì sera e domani (oggi, ndr ) sarebbero dovuti ripartire per andare a vedere il concerto dei Maneskin a Milano. È terribile, siamo ancora sotto choc".

Michele era molto conosciuto a Certaldo, dove abita la famiglia, e a Empoli, dove si occupava di gestione assicurativa dei mezzi per conto della società Ati. Sono stati tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social. "Non può essere, mancherai tanto amico mio. Che la terra ti sia lieve", scrive Alessio. E ancora: "Ciao Michele, eri una bella persona". La famiglia fa sapere che il corpo di Michele sarà cremato domani a Firenze e non sono previste cerimonie funebri sul territorio empolese.

«Ci sono notizie che tolgono il respiro, che fanno riflettere quanto siamo fragili e in balia di un destino a volte crudele – scrive il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi –. La morte di un giovane padre, neppure cinquantenne, genera sconcerto, smarrimento, colpisce tutta la comunità. Alle famiglie dei due motociclisti le più sentite condoglianze di tutti i montaionesi. Un abbraccio particolare va alle due giovanissime figlie del nostro concittadino. Tutta la nostra comunità partecipa a questo grandissimo dolore".