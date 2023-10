Scontro grave a Prato: scooterista in codice rosso a Careggi

Tremendo frontale, ieri intorno alle 12.30, in via dell’Appennino a Montepiano. A scontrarsi sono stati uno scooter e una moto: l’incidente ha causato tre i feriti, il più grave è stato trasferito con l’elisoccorso, in codice rosso, a Careggi. Gli altri due portati invece in codice giallo all’ospedale da Misericordia di Vaiano e Pubblica Assistenza. Sul posto la polizia municipale, il 118 e i vigili del fuoco. Stando alla prima ricostruzione del sinistro – rilievi effettuati dalla municipale – i due veicoli che procedevano in verso opposto si sono scontrati frontalmente. A riportare le conseguenze più gravi è stato il conducente dello scooter, per soccorrerlo Pegaso è atterrato al campo sportivo di Montepiano, dove c’era un mezzo della Misericordia di Vernio con il ferito. Il traffico è rimasto interrotto per permettere i soccorsi e i rilievi.