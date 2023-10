"Scissione a Cantagallo: Logli e Manciulli formano "Fratelli d'Italia"

Scissione a Cantagallo nella minoranza: Alessandro Logli e Barbara Manciulli ribadiscono il loro impegno per Fratelli d’Italia andando a formare il gruppo "Fratelli d’Italia a Cantagallo", con capogruppo Alessandro Logli. Nuovo capogruppo per "La Città per noi a Cantagallo" è il giovane Lorenzo Santi, che con Paolo Novellini continuerà a rappresentare la lista civica nel consiglio comunale. "Continuerò a portare avanti questo impegno con la passione e la determinazione che ho sempre avuto – commenta Lorenzo Santi – auspicando che nel nuovo ruolo si possano aprire ulteriori forme di collaborazione con l’amministrazione per questi ultimi mesi di mandato, come è avvenuto ad esempio per la mozione che ho presentato sul censimento dei camini, accolta in modo favorevole dalla maggioranza".