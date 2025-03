Scintille sul bilancio di previsione. La manovra non passa, è bagarre

Scintille in Comune sul bilancio di previsione. L’approvazione arrivata, dopo una seduta che è iniziata ieri sera alle 19, non è arrivata. Il consiglio è stato rinviato poi a giovedì. L’opposizione attacca. "L’amministrazione, usufruendo della proroga fino al 28 febbario e operando per due mesi in esercizio provvisorio, con le relative limitazioni di spesa, si è ridotta all’ultimo giorno utile per portare il bilancio in consiglio comunale, commettendo un errore che ora avrà conseguenze gravissime: non ha trasmesso nei tempi previsti la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai consiglieri comunali, un documento obbligatorio per legge, che deve essere reso disponibile almeno 20 giorni prima della seduta consiliare", attaccano i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Forza Italia. "Dunque seguendo le previsioni normative, dal primo marzo il Comune dovrà essere in regime di gestione provvisoria e sarà tenuto a convocare una nuova seduta per l’approvazione non prima di 20 giorni".

La manovra non è passata al consiglio, per l’opposizione non ci sono i presupposti di legge per scongiurare la gestione provvisoria: "Il Comune adesso dovrebbe essere soggetto a restrizioni ancora più severe come il blocco totale di nuove spese e investimenti, con l’impossibilità di avviare qualsiasi nuovo progetto o iniziativa; limitazioni ancora più rigide sulla gestione economica, che permetteranno solo il pagamento delle spese essenziali e obbligatorie oltre a essere costretto ad approvare il bilancio entro un termine perentorio, situazione che apre in ipotesi la strada di un commissariamento dell’ente in caso di ulteriore inadempienza - aggiungono i consiglieri di opposizione definendo la gestione Calamai "grave e impreparata".

Si.Bi.