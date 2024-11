Schianto con la Porsche. Conducente in ospedale

Ha perso il controllo della sua potente Porsche ed è andato a schiantarsi contro un muretto, in via Toscana al Macrolotto. Il brutto incidente è avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì quando il giovane cinese, 23 anni, è stato soccorso da un’ambulanza inviata dal 118. Il giovane è stato trasferito a Careggi in codice rosso. Le sue condizioni, apparse, in un primo momento, serie, sono poi migliorate tanto che non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto appreso, il giovane avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo della macchina, forse a causa della velocità. Saranno disposti ulteriori accertamenti. La Porsche nello schianto è andata praticamente distrutta.