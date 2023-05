Schiaffi e spintoni a un minorenne I baby bulli: "Buttatelo nel fiume"

Botte, spintoni, schiaffi sulla testa e offese. "Buttatelo nel Bisenzio", grida qualcuno. E’ il video che sta circolando da un paio di giorni sul web che mostra un gruppetto di ragazzini, con tutta probabilità minorenni, che schiaffeggiano e prendono in giro un coetaneo in viale Galilei, all’altezza del bocciodromo. Le offese sono pesanti, il ragazzino tenta di difendersi dai coetanei che lo spintonano facendolo scendere a forza le scalette che dal giardino degli Ulivi portano all’argine del Bisenzio. Un vero e proprio atto di bullismo che segue gli innumerevoli episodi di violenza fra minorenni che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Fra questi il più grave è stato quello allo skate park di via Colombo e via Verrazzano dove un ragazzino italiano di 14 anni è stato preso a martellate sulla testa da un gruppetto di coetanei cinesi. Il giovane è finito al Meyer dove è rimasto per diversi giorni in prognosi riservata a causa delle botte ricevute che gli hanno provocato un brutto trauma cranico.

Polizia e carabinieri hanno individuato due baby gang che fra febbraio e marzo si sono date battaglia in diverse occasioni creando momenti di tensione nei giardini affollati di famiglie e anziani. Adesso circola questo nuovo video che ha sollevato molta preoccupazione sul web. Il video girato in viale Galilei è stato rilanciato su Facebook da Umberto Presutti Gallinella, in passato esponente di Fratelli di Italia e oggi coordinatore provinciale di Italexit. "Presenterò un esposto in Questura per fare chiarezza sull’accaduto – ha detto Presutti Gallinella – Sono episodi molto gravi e questo non è un caso isolato. Ci sono stati diversi fatti simili riportati dai giornali nei mesi scorsi. Sono fenomeni su cui è bene vigilare".

L’ultimo episodio violento risale a metà marzo quando un gruppo di minorenni si sarebbe "divertito" a spaventare e minacciare i frequentatori dei giardini di Vergaio. Secondo quanto fu riferito dai testimoni, i ragazzini avrebbero minacciato i passanti tanto che qualcuno decise di chiamare la polizia municipale. Quando gli agenti arrivarono sul posto ci fu un gran fuggi fuggi. Un ragazzo salì in sella a un motorino ed scappò. Ci fu un inseguimento, terminato poco dopo. Secondo quanto accertato dalla polizia municipale, il motorino su cui viaggiava il giovane era rubato, motivo per cui fuggì all’arrivo della municipale. Gli agenti identificarono quattro ragazzi che poi furono denunciati alla Procura minorile. Un mese prima ci fu la violenta aggressione allo skate park che seguiva un altro scontro avvenuto il giorno precedente ai giardini di via Boito.

L.N.