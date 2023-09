Scatti in mostra e dj set in terrazza L’altro festival oggi entra nel vivo

Non solo piazza Duomo, con l’inizio di settembre il festival Prato è spettacolo entra nel vivo. Da oggi al 13 settembre a Il Garibaldi le due belle mostre che raccontano la musica con gli scatti di due grandi fotografi. La prima è "Living the dream" ed è dedicata a Sam Emerson, fotografo americano che ha immortalato 40 anni di storia della musica con immagini che hanno fatto il giro del mond, da Elvis a Jimi Hendrix, dai Beatles a Frank Sinatra, da Elton John a Michael Jackson. L’altra è "FrontOnBack:Stage", una galleria di scatti made in Italy di Antonio Viscido. Appassionato sin da piccolo di musica, Viscido si è ritrovato nei sottopalchi di centinaia di concerti come fotografo professionista. L’idea di questa mostra nasce durante la fase del post Covid. "Il pubblico dei concerti era costretto a restrizioni a volte assurde – ricorda –. Tutti seduti, senza poter ballare, spesso con la mascherina indossata, senza poter realmente cantare. Avevo il privilegio di potermi muovere ovunque. Con le mie foto volevo condividere questo privilegio con il pubblico". Entrambe le mostre saranno aperte dalle 16 alle 23.

Oggi, domani e domenica alle 18 tornano i dj set sulla magnifica terrazza di Palazzo Pretorio. Oggi tocca a Defe dj, domani a Otto & John Holys, domenica a Luca Di Venere. Posti limitati biglietti su Ticketone. Il biglietto include la visita al museo, aperitivo e accesso alla terrazza per il Dj Set. Sempre oggi alle 19 la musica dal vivo ad aspettare il bus in piazza Lippi: in collaborazione con Autolinee Toscane piccoli live acustici inaspettati proprio dietro piazza Duomo. Si parte stasera con Banda Larga, domenica sempre alle 19 a Margò Acoustic Duo e lunedì 4 a Interplay. Ingresso libero.