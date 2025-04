Scatta alle Cascine. L’edizione 2025

Tredicesima edizione di "Scatta alle Cascine" domenica 4 maggio con partenza da piazzale Kennedy a Firenze. L’iniziativa è organizzata dai Club Lions e Leo toscani. Il ricavato sarà destinato all’associazione Banco Alimentare della Toscana per contribuire alla realizzazione di una nuova cella frigorifera necessaria per aumentare la capacità di stoccaggio dei prodotti surgelati. Con la nuova cella frigorifera il Banco Alimentare potrebbe arrivare a distribuire prodotti per un valore commerciale di 2.500.000,00 euro all’anno, incrementando il numero di famiglie assistite. Una parte del ricavato sarà destinata ad un piccolo contributo per l’associazione MaratonAbili e Lions club International Foundation. Previste una gara competitiva sulla distanza di 10 chilometri ed una corsa-passeggiata ludico-motoria di 5 chilometri. Nel corso della giornata saranno effettuate visite gratuite di prevenzione per il diabete e altre malattie. "Scatta alle Cascine" è anche un concorso fotografico promosso col patrocinio del circolo culturale fotografico "La Fototeca" e del Gruppo Lions Foto Italia su sette temi. Per partecipare: iscriversi entro il 30 maggio a [email protected].

Pagina a cura di Marilena Chiti