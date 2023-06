Prato, l'assessore Sbolgi a Milano per l'incontro con gli imprenditori italiani e indiani

Prato, 10 giugno 2023 - La situazione attuale del settore tessile, l'economia circolare, il riciclo degli scarti del settore e l'impianto di depurazione delle acque.

Si è parlato di queste tematiche durante l'incontro tra l'assessore al Coordinamento e Monitoraggio finanziamenti del PNRR Giacomo Sbolgi, la presidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli, l'Onorevole Ministro di Stato del Tessile Darshana Jardosh e l'ambasciatrice dell'India Neena Malhotra, seguito da un ricevimento con alcuni imprenditori tessili indiani e italiani.

Un confronto, quello svoltosi all'hotel Principe di Savoia di Milano in occasione dell'inizio della mostra dell'International Textile Machinery Association (ITMA) sulla tecnologia tessile e dell'abbigliamento al centro espositivo Fiera Milano Rho, che servirà a stabilire i passi da compiere per sfruttare le tecnologie innovative nell'ottica della sostenibilità e della circolarità.

"Abbiamo ribadito la volontà di mettere a disposizione una collaborazione più stretta per lo scambio di buone pratiche su tutto quello che riguarda il comparto tessile, specialmente per quanto riguarda l'economia circolare, che è uno dei fondamenti del distretto pratese", le parole dell'assessore Sbolgi. Il prossimo convegno al quale la delegazione comunale è invitata è previsto per gennaio 2024 a Surat, una città che in ambito tessile rappresenta la "Prato indiana", nota per la sua storica tessitura della seta e per essere un centro commerciale per i tessuti.