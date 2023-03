Sboccia la danza Nuova rassegna al Politeama

È una primavera a passo di danza quella che sboccerà con qualche giorno di anticipo al Politeama Pratese: la nuova rassegna Politeama Spring Dance, nata dalla collaborazione con Florence Dance Festival, vedrà fiorire a Prato interessanti produzioni, compagnie internazionali e prime regionali. Un cartellone di quattro spettacoli a partire da domenica (alle 18) quando debutterà in prima regionale lo spettacolo Little Murmur della compagnia britannica Aakash Odedra, per proseguire con Ask yourself, Who’s next? (sabato 25 marzo) e Ballade (sabato 15 aprile), culminando nel finale di Bolero (sabato 29 aprile) della coreografa Marga Nativo sulle note di Ravel.

"Il nostro palcoscenico sembra fatto su misura per la danza – sottolinea la presidente del Politeama Pratese Beatrice Magnolfi - Ci piace che un’istituzione storica come Florence Dance Festival possa radicarsi in un teatro molto amato dalla città. Un appuntamento così denso in un periodo preciso dell’anno diventa un invito eloquente per il variegato mondo della danza pratese, fatto di tante scuole e di esperienze consolidate come quella della compagnia Kinkaleri". La nuova rassegna segna l’avvio di una proficua collaborazione fra il Politeama Pratese e due professionisti del settore come Keith Ferrone e Marga Nativo, già prima ballerina ètoile del Teatro Comunale di Firenze, oggi fondatrice e direttrice artistica di Florence Dance Festival insieme a Keith Ferrone.

"Abbiamo subito raccolto l’invito del Politeama per affiancare alla nostra storica attività di formazione di giovani talenti l’organizzazione di quattro appuntamenti di livello internazionale", aggiungono Keith Ferrone e Marga Nativo. Politeama Spring Dance sarà anche un’occasione per le scuole di danza che troveranno una proposta di eventi collaterali agli spettacoli, fra workshop e masterclass, con grandi nomi di coreografi come Angelo Egarese e Michele Merola. "La danza era un tassello che mancava rispetto al nome del luogo in cui siamo – fa notare l’assessore alla Cultura del Comune di Prato Simone Mangani - a dimostrazione di come il Politeama sia la casa di tutti gli spettacoli dal vivo".