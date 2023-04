Santo Stefano, nascite record Tre coppie di gemelli in 24 ore

Un altro record di nascite all’ospedale Santo Stefano, dove mercoledì, nell’arco di appena 24 ore, sono venute alla luce tre coppie di gemelli nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Due coppie di maschietti e una coppia di femminucce, che ora si trovano con le loro mamme affidati alle cure del reparto di Neonatologia diretto da Pier Luigi Vasarri. I bambini tutti italiani, stanno bene e godono di ottima salute. Due dei parti gemellari sono avvenuti con il cesareo, mentre il terzo è stato un parto spontaneo prima del termine. Anche altri due gemellini sono nati prematuri, ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione. Una bella notizia, che ha fatto gioire tutto l’ospedale con la direttrice sanitaria Sara Melani: è il quarto record dopo quello di metà marzo quando al Santo Stefano nacquero sedici bambini in appena 24 ore, l’agosto scorso si contarono 11 fiocchi rosa e 5 azzurri e il 14 del dicembre 2020 quando nacquero 6 femmine ed 8 maschi. Lo scorso anno, secondo i dati dell’Asl Toscana Centro, sono stati 1.847 i bambini nati al punto nascita del Santo Stefano, un centinaio in meno rispetto al 2021.