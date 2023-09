Santillo, doppio programma Rai: "Radio e Tv insieme, grande sfida"

Programmi tv, la manifestazione Tim Music Award e un lungo tour a fianco di Giorgio Panariello e Marco Masini all’insegna del "tutto esaurito". Questa in sintesi l’estate ricca di impegni di Walter Sanitllo. Ma gli impegni non sono finiti. Proprio in questi giorni Santillo, talento pratese d’adozione, è impegnato in un doppio appuntamento: un nuovo programma in onda da pochi giorni su Rai Due dal titolo "Radio 2 Happy Family" con Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia e la nuova edizione di "Tale e Quale Show", che farà il suo debutto venerdì alle 21,30 su Rai Uno.

"In effetti quest’estate non mi sono fatto mancare nulla" commenta ridendo Santillo. "Il programma che sta andando in onda su Rai Due è cross mediale, vale a dire che va in onda contemporaneamente in tv e in radio, Radio 2 e Rai 2. L’ideale prosecuzione della versione trasmessa per mesi al mattino dalle 8.30 alle 10.30. E’un programma difficile tecnicamente perché radio e tv hanno tempi diversi ma alla fine ce l’abbiamo fatta riportando degli ottimi risultati. Siamo oltre la media di rete come audience. Per questo è stato deciso di promuoverci nel pomeriggio dalle 17 alle 18, fascia difficilissima perché abbiamo contro delle autentiche corazzate, ma gli inizi sono promettenti. Noi siamo già oltre il 3,54 per cento". Protagonisti assoluti Stokholma e i gemelli di Guidonia. "Il programma si basa appunto sul loro talento" ricorda l’autore pratese. "Il connubio tra i Gemelli di Guidonia e la follia di Ema, di due mondi lontani, funziona benissimo, con un grande senso dell’umorismo da entrambe le parti".

E Tale e Quale nuova edizione? "Con l’immancabile giuria che riscuote sempre grande successo. Malgioglio da una parte, Panariello dall’altra e nel mezzo la maestra e super tecnica Loretta Goggi. Abbiamo fatto un grande lavoro – continua Santillo – componendo un gruppo formato da alcuni giovani che fanno musical o che comunque avevano già fatto cose importanti come Gaudiano e Licitra. Altri nomi che sorprenderanno il pubblico e nomi popolarissimi come Pamela Prati e Maria Teresa Ruta che finiranno sotto le grinfie di Malgioglio. Ed infine personaggi come Scialpi e Jo Squillo che il pubblico ama sempre rivedere e ci riportano agli anni 8090. Ci saranno anche la figlia di Stefania Rotolo e la sorella di Elettra Lamborghini. Tornano anche i due scavezzacolli Cirilli e Paolantoni, stavolta con una missione molto particolare che non posso anticipare". Insomma per otto venerdì torna il grande show di Rai Uno giunto alla tredicesima edizione. Di sicuro sarà un altro grande successo di pubblico.

Federico Berti