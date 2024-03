Santa Cristina, nuovo parcheggio. Arriva il via libera per il cantiere

Un parcheggio per il centro di Santa Cristina a Mezzana. E’ stato approvato dalla giunta di Carmignano lo schema di accordo con la Provincia di Prato che sosterrà quasi tutto il costo dell’opera. La frazione è collocata lungo la Strada Provinciale 10 e col passare degli anni è aumentata l’urbanizzazione e quindi la presenza di auto e di residenti e, a parte le eventuali aree di sosta davanti alle abitazioni, l’unico parcheggio pubblico è quello di piazza della chiesa dove c’è anche la scuola materna "Ida Baccini".

In questa piazza fa capolinea pure l’autobus e spesso i mezzi hanno avuto difficoltà di manovra a causa delle vetture parcheggiate. Autolinee Toscane ha già fatto presente al Comune di Carmignano la necessità di avere un’area di sosta con funzione di capolinea idonea e sicura e che possa permettere di fare la manovra di inversione senza più ricorrere all’utilizzo del clacson o che l’autista debba cercare chi ha parcheggiato, anche inconsapevole di ostacolare le manovre del bus.

Il Comune ha individuato un’area adiacente la SP 10 sulla quale vige una previsione urbanistica di destinazione a parcheggio pubblico e sottoposto il progetto alla Provincia la quale, nel novembre scorso, ha proposto un "accordo di cofinanziamento per opere relative alla viabilità su tratti di interesse provinciale". Oltre al parcheggio saranno messi in sicurezza anche i percorsi pedonali. Il costo dell’opera ammonta a 300mila euro di cui 285mila euro saranno finanziati dalla Provincia di Prato con atto del presidente già inviato a Carmignano e per la parte residua, pari a 15mila euro con risorse finanziarie del Comune di Carmignano, inserite nel bilancio di previsione 2024-2026 già approvato.

Per Santa Cristina un parcheggio a ridosso del centro significa rendere la piazza più sicura e fruibile, sia per i residenti sia per l’entrata e l’uscita da scuola dei bambini e quando vengono celebrate le messe in chiesa. Ne beneficerà anche il circolo Mcl Santa Cristina. L’ultimo parcheggio realizzato nella zona è quello di Marcignano, alcuni anni fa, che ha dato una risposta importante ai residenti.

M. Serena Quercioli