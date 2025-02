Santa Bernadette reliquie a S. Martino. Messa per i malati

Le reliquie di Santa Bernadette saranno alla parrocchia di San Martino a Paperino fino a martedì 4 marzo. Domenica, messe alle 8, 9, 10, 11

e benedizione con le reliquie della Santa. Domenica 2 marzo, alle 18 messa per i malati. Lunedì 3 marzo alle 21, messa di saluto e processione, al rientro in chiesa, benedizione con le reliquie. La particolare devozione alla Madonna di Lourdes e a Bernadette, canonizzata l’8 dicembre 1933, ha portato la parrocchia di Paperino a realizzare, in uno spazio accanto alla chiesa, una fedele riproduzione della grotta di Massabielle.