San Michele luogo del cuore. Il ‘clic’ che aiuta

Aumentare la possibilità di raccolta fondi per il restauro della chiesa di San Michele a Carmignano? Può bastare un clic. La chiesa – che è ‘scrigno’ originario della Visitazione del Pontormo (dall’autunno scorso ospitata nella villa medicea di Poggio) – rientra tra i beni candidati al censimento dei Luoghi del cuore Fai. Un ordine del giorno votato dal consiglio comunale di Carmignano vuole ‘spingere’ la votazione: attualmente San Michele ha 841 voti. Raggiungere almeno la soglia dei 2500 voti significa aumentare le possibilità d’accesso al bando per i contributi. E’ la soglia minima (occorrerà poi candidare un progetto e incrociare le dita). C’è ancora tempo per votare sul sito del Fai: fino al 10 aprile.