San Michele, biglietti e abbonamenti. Via alla prevendita

Biglietti e abbonamenti per la Festa di San Michele, a Carmignano da martedì inizia la vendita. L’abbonamento per le tre giornate della festa costerà 6 euro ai residenti nelle vie rionali (presentando il proprio documento d’identità che attesti la residenza in tali vie) e 15 euro per tutti gli altri.

I figuranti non residenti avranno diritto all’abbonamento di 6 euro ma dovranno rivolgersi al proprio rione dove potranno acquistarlo direttamente. I biglietti per le singole serate costano 8 euro, acquistabili anche ai varchi di ingresso. Per i bambini fino a 12 anni il biglietto è gratuito ma genitore o tutore dovrà ritirare alla Pro Loco l’ingresso omaggio, attestando l’età del bambino. Ingresso gratuito, come sempre, per disabili e un accompagnatore.

Gli orari della Pro loco per l’acquisto sono: dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30; il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 12,30. Chiuso il lunedì. Per i posti in tribuna ci saranno comunicazioni successive.