Salute mentale dei migranti . Il dibattito

Lente d’ingrandimento su migranti e rifugiati che per la loro complessità di condizione economica, sociale e culturale sono particolarmente vulnerabili nella salute mentale e pongono nuove problematiche alle politiche sanitarie. Depressione, ansia, disturbo da stress postraumatico, schizofrenia e disordini psicotici, con casi di autolesionismo fino al tentativo di suicidio sono alimentati proprio dalla condizione di migrante. Sull’esigenza di una riflessione su questi temi, l’associazione medici cattolici italiani-Amci e la diocesi con la Pastorale della salute e la Pastorale dei migranti ha organizzato per oggi, dalle 9 alla sala conferenze della chiesa di Santa Maria della Pietà il convegno "Salute mentale del migrante". Dopo i saluti di: vescovo Giovanni Nerbini; Stefano Ojetti, presidente nazionale Amci; don Gabriel Ovidiu Bejenaru, direttore Pastorale dei migranti; Maria Logli, assessora alle politiche per l’integrazione; Stefania Cecchi, direttrice Pastorale della Salute e l’introduzione di Maria Nincheri Kunz, vicepresidente nazionale di Amci che insieme a Luciano Gheri, presidente Amci Prato modererà il dibattito. Sono in programma interventi di Salvatore Inglese, psichiatra e psicoterapeuta su "Geoclinica e salute mentale: uno sguardo storico e operativo sulle migrazioni internazionali di massa (1875-2025)". "Psicopatologia dell’immigrazione" è il tema di Maria Antonietta Coccanari De’ Fornari, responsabile del Day Hospital psichiatrico dell’università Sapienza. Seguirà la relazione "Frontiere dell’accoglienza e metodologia etnopsichiatrica nei servizi pubblici di salute mentale: l’esperienza di Prato" di Sergio Zorzetto, psicologo e psicoterapeuta, all’Unità funzionale Servizio mentale adulti Asl Prato. Antonia Bianco, direttore Istituto penale per i minorenni riferirà su "Ragazzi stranieri nei servizi minorili della Giustizia". Ultime due relazioni: Emanuela Cinzia Diciotti, psicologa clinica, specialista in psicoterapia relazionale su "Supporto psicologico/psicoterapeutico a studenti universitari stranieri a Pisa" e Maurizio Bellini, specialista in psichiatria, consigliere Amci Prato su "influenza della cultura sulle manifestazioni psicopatologiche".

ma.chi.